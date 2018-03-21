Про роботу пересувного флюорографа розповів головний лікар ЦПМСД Олександрійського району О. Гірник

Про графік роботи пересувного флюорографа в Олександрійському районі поінформував головний лікар комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району» Олександр Гірник сьогодні, 21 березня, під час проведення семінару-наради з сільськими та селищними головами.

Так О.Гірник повідомив, що з 12 квітня по 12 травня у населених пунктах району працюватиме обласний пересувний цифровий флюорограф. Відповідно до графіку, котрий оприлюднено на сайті Олександрійської РДА, а також його додатково можна уточнити в працівників місцевих амбулаторій і ФАПів, цифровий флюорограф працюватиме у:

12 квітня – с. Войнівка, 13 квітня – с. Костянтинівка, 14 квітня – с. Косівка, 16 квітня – с. Протопопівка, 17-18 квітня – смт. Приютівка, 19 квітня – с. Недогарки, 20 квітня – с. Лікарівка, 21 квітня – с. Олександрівка, 23 квітня – с. Андріївка, 24 квітня – с. Попельнасте, 25 квітня – с. Червона Кам’янка та 26 квітня – с. Улянівка.

Окрім цього головний лікар розповів присутнім також про хід впровадження медичної реформи, зазначивши, що черговим кроком до проведення реформи первинної медичної допомоги є старт з 1 квітня приписної кампанії.

“Тобто кожен мешканець має право укласти угоду з тим лікарем, якому він довіряє і хоче, щоб він спостерігав за ним. Це стосується трьох категорій лікарів: дільничних терапевтів, сімейних лікарів і педіатрів. Сімейний лікар має право укладати угоду як з дорослим, так і дитячим населенням, терапевт – тільки з дорослими, а педіатр – з дітьми до 18-річного віку. Оскільки реформа стартує з 1 липня, то поки що тривають підготовчі етапи. Жителям району не треба панікувати і з перших же днів поспішати до лікарів, створюючи черги, акцентував виступаючий. На це передбачено три місяці, протягом яких медики працюватимуть у звичному режимі, тобто прийматимуть пацієнтів незалежно від того, уклав він угоду чи ні. Можна обирати лікаря і в місті, і в сусідніх районах, можна з часом скасувати цю угоду і укласти її з іншим лікарем, якщо тут виникнуть якісь непорозуміння. Форми затверджених декларацій поки що не надійшли, тому за потреби лікарі використовуватимуть примірні декларації. Пацієнтам необхідно буде звернутися до лікаря з паспортом, ідентифікаційним кодом, для дитини – із свідоцтвом про народження. Конфіденційність інформації медики гарантують”, – підсумував Олександр Миколайович.