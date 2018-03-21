В Олександрії люди з інвалідністю мали нагоду ознайомитися з наявними вакансіями

Нещодавно в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю.

Присутні роботодавці, які створили робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, розповіли про умови та оплату праці, а також вимоги до претендентів на вакансії.

На ярмарку пропонувались такі вакансії: КП «Благоустрій» – двірник, озеленювач, робітник з благоустрою, МП «Неємія» – двірник, МКЛПУ Стоматологічна поліклініка– лікар-стоматолог, ФОП Кузнецова В.І (піцерія «Челентано») – мийник посуду.

Фахівці Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради надали особам з інвалідністю інформацію про послуги щодо навчання, перенавчання та реабілітації.

Для гостей та учасників ярмарку вакансій фахівці Олександрійської центральної бібліотечної системи підготували та провели цікавий семінар (з демонстрацією слайд-шоу) про людей з інвалідністю, які досягли успіхів в різних галузях, в тому числі й про українських параолімпійців.

У свою чергу фахівці центру зайнятості розповіли особам з інвалідністю про послуги служби зайнятості щодо пошуку роботи.

За підсумками заходу один відвідувач зацікавився пропозицією роботи.