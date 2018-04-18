В Олександрії незабаром розпочнеться відбудова колишнього кінотеатру «Жовтень»

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Фото Голос Громади

Відповідну інформацію оприлюднив в групі «Кінотеатр Жовтень Олександрія» Михайло Бєжан, керівник проекту по реставрації кінотеатру.

Як зазначив автор повідомлення, невдовзі колишній кінотеатр, що знаходиться на площі Соборній  перетвориться  на розважальний комплекс, в якому буде розташовано два кінозали з новітнім обладнанням та сучасний дитячий розважальний центр.

Наразі ж в групі триває обговорення назви для майбутнього розважального комплексу.

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