В Олександрії незабаром розпочнеться відбудова колишнього кінотеатру «Жовтень»

Відповідну інформацію оприлюднив в групі «Кінотеатр Жовтень Олександрія» Михайло Бєжан, керівник проекту по реставрації кінотеатру.

Як зазначив автор повідомлення, невдовзі колишній кінотеатр, що знаходиться на площі Соборній перетвориться на розважальний комплекс, в якому буде розташовано два кінозали з новітнім обладнанням та сучасний дитячий розважальний центр.

Наразі ж в групі триває обговорення назви для майбутнього розважального комплексу.