Протягом січня – лютого мешканці Олександрійщини задекларували 12,6 млн.грн.

З початку 2018 року триває кампанія декларування доходів громадян за підсумками 2017 року.

Протягом січня – лютого 318 мешканців м.Олександрії та Олександрійського району задекларували свої минулорічні доходи в сумі 12,6 млн.грн. Податок на доходи фізичних осіб склав 978,5 тис.грн.

Найбільш активними декларантами січня – лютого є громадяни, які мають власні земельні ділянки, обробляють їх та реалізують власно вирощену сільськогосподарську продукцію (одноосібники). Ними було подано 205 декларацій на загальну суму 2,4 млн.грн. та відповідно нараховано 431 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

Інша чисельна категорія декларантів – громадяни, які отримали в 2017 році спадщину або майно за договорами дарування. Такими декларантами подано 95 декларацій на загальну суму доходу 8,8 млн.грн., до сплати їм нараховано податок на доходи фізичних осіб в сумі 438,2 тис.грн