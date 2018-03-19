В Олександрійській районній бібліотеці обговорювали діяльність бібліотек в умовах соціально-економічних змін

14 березня 2018 року, в центральній районній бібліотеці ім. Д. І.Чижевського, проведено нараду-семінар «Діяльність бібліотек в умовах соціально-економічних змін: професійний орієнтир».

Директор Олександрійської районної централізованої бібліотечної системи Надія Чуянова, акцентувала увагу бібліотечних фахівців на моделі функціонування бібліотек в умовах створення об’єднаних територіальних громад.

Питання, як бібліотекарям слід будувати свою діяльність відповідно до змін і потреб об’єднаних територіальних громад, як налагодити співпрацю з місцевими організаціями, приваблювати користувачів інноваційними послугами, обговорювали під час флеш – консультації «Діяльність бібліотек в умовах соціокультурних змін», профі – коментаря «Інтерактивний простір сучасної бібліотеки: нові моделі обслуговування користувачів», коментаря фахівця «Бібліотечний сервіс для дітей : орієнтація на інновації та розвиток», бібліографічного акценту «Бібліотека в інформаційному просторі: нові ідеї та рішення», огляду досвіду бібліотек Європи та України «Від класичної бібліотеки – до бібліотеки майбутнього», керованого обговорення «Професійні компетенції сучасного, успішного бібліотекаря».

Як зазначила Надія Чуянова що бібліотечним фахівцям необхідно бути креативними у своїй діяльності, наполегливо рухатися вперед, зміцнювати позиції, зберігаючи традиційні функції та, водночас, надаючи актуальні послуги, бути невід’ємною частиною життя місцевих громад.