Рай для дітей або новий розважальний центр в Олександрії (ФОТО)

Нещодавно в самому центрі Олександрії за адресою пр.Соборний 68 (напроти піцерії «Skorini») відкрився сучасний дитячий розважальний центр «Мамідо» загальною площею біля 300 кв.м.

Про це кореспондентам «Голосу Громади» повідомив керівник дитячого центру.

В розважальному центрі є все для відпочинку та веселого проведення часу для родин з дітьми. В ньому яскраво, тепло, затишно та цікаво!

Завітавши до основної зали дітлахи відразу знаходять чим зайнятися… Адже в просторій кімнаті даного розважального центру є яскрава батутна арена, величезний лабіринт, скеледром, карусельна “Пальма”, відведене місце для дитячої ігрової зони та зона PlayStation 4PRO.

Для зручностей відвідувачів передбачено роздягальню, зал для очікування, туалет з гарячою водою та душ.

Також всі охочі можуть придбати на території центру чай з різноманітними смаколиками, печивом та цукерками

«Мамідо» пропонує послуги з проведення дитячих Днів народжень з можливістю запрошення аніматорів та улюблених героїв дітей. Для накриття святкового столу передбачене спеціально відведене та огороджене місце з фотозоною для сумісної фотографії іменинника з друзями.

До того ж сучасний розважальний центр проводить для своїх відвідувачів тематичні свята. Так, найближчим часом для дітей проведуть захід присвячений до Новорічних свят з розважальною програмою, дідом Морозом, Снігуронькою, символом наступного року – веселою Свинкою, конкурсами, подарунками та новорічними фотографіями.

«Ми відкрилися лише 3 листопада цього року, але у нас вже є постійні маленькі відвідувачі, які із задоволенням приходять до розважального центру» – повідомила кореспондентам адміністратор центру розваг.

«Мамідо» запрошує батьків та всіх дітей до 10 років для гарного проведення часу та свят.

