Роботодавці Олександрійщини шукають електрогазозварників

Серед районів Кіровоградщини, де найбільше потрібні такі фахівці, – Добровеличківський, Долинський, Знам’янський, Кіровоградський, Маловисківський, Олександрiйський та Онуфріївський. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості.

Професія електрогазозварника увійшла до п’ятірки професій, що користуються найбільшим попитом на сучасному ринку праці. Це й недивно, адже потреба у таких робітниках постійна і має тенденцію до зростання. Її представники знаходять роботу в будівельних організаціях, на фабриках і заводах, у авторемонтних майстернях та станціях технічного обслуговування тощо.

Безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості області, мають можливість здобути професію електрогазозварника. Професію електрогазозварника можна набутив як в навчальних закладах області, так і на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

20 листопада поточного року на базі ДНЗ «Професійно-технічне училище №8 м. Кропивницький» розпочнеться навчання безробітних громадян. Курс навчання триватиме 7,2 місяців.

Крім того, професії електрогазозварника можна навчитися й на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання триватиме 6,2 місяці і розпочинається 30 листопада.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до центрів зайнятості.

На сьогодні, роботодавці Кіровоградщини потребують 46 спеціалістів-електрогазозварників.