Дітям з Нової Праги подарували новенький автобус

Вчора, 06 листопада, маленьким мешканцям Нової Праги подарували новий шкільний автобус. Маршрут руху передбачає перевезення дітей з 10-го км до Новопразького НВК, далі – до дитячого садочка «Сонечко» і в зворотному напрямку – до Новопразької ЗШ І-ІІ ст, Новопразького НВК, завершуючи маршрут біля Новопразького НВО.

Про це повідомили на сайті Новопразької селищної ради.

Автобус розрахований на 30 посадочних місць. Транспортний засіб виготовлено на АТ «Черкаський Автобус» (ТМ «Отаман») на агрегатній базі японської компанії «ISUZU Motors».

Автотранспорт придбали за рахунок спільного фінансування селищного, районного та обласного бюджетів.