В Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбулося засідання круглого столу, на якому обговорювалися питання професійної підготовки дорослого населення під конкретне замовлення роботодавців. Захід було проведено за участі представників роботодавців та органів місцевої влади, зокрема: ФГ «Степ», ТОВ «Колос», ТОВ «Комінтерн Агро», ФГ «Південне», СВК ім. Фрунзе, ТОВ «УкрАгроКом», ФГ «Світлопільське», ТОВ «Долинське», ТОВ «Агродар ЛТД», ПАТ «Шарівське» та ін.

Як повідомила кореспондентам Голосу Громади провідний фахівець із зв’язків з громадськістю відділу інформаційних систем Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Ю. Лісовська, розпочалося засідання з обговорення ситуації, яка склалася на місцевому ринку праці, можливостей служби зайнятості щодо підбору необхідних кадрів, посилення взаємодії з роботодавцями та соціальними партнерами у напрямку працевлаштування безробітних громадян.

У ході засідання учасників заходу ознайомлено з можливостями служби зайнятості у сприянні професійному навчанню, перепідготовці, підвищенні кваліфікації; підготовці безробітних громадян у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, в тому числі під конкретне замовлення роботодавців, а також стажування безробітних безпосередньо на робочому місці. Спільно з учасниками «круглого столу» обговорено спектр професій, за якими здійснюється професійне навчання та підвищення кваліфікації, їх переваги.

На завершення засідання круглого столу, учасники розробили низку рекомендацій щодо забезпечення результативної співпраці усіх сторін соціального партнерства у напрямку працевлаштування незайнятого населення регіону.

В результаті проведення заходу було домовлено про направлення на ТОВ «Долинське» та ФГ «Південне» 12 безробітних громадян на стажування безпосередньо на робочому місці за професіями тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів, машиніст екскаватора, токар та кухар.