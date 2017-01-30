В Кропивницькому затримали жінку, що ймовірно збила пішохода в Олександрії та втекла

Патрульні поліцейські Кропивницького учора увечері, 27 січня, на в’їзді до обласного центру затримали позашляховик BMW. Як інформує сайт Златопіль, водія авто підозрюють у наїзді на пішохода та втечі з місця ДТП в Олександрії.

За інформацією прес-секретаря патрульної поліції Кропивницького Наталії Трішиної, патрульні отримали орієнтування на автомобіль, що скоїв ДТП в Олександрії та зник з місця пригоди. Авто, що відповідає описаному, рухалося зі сторони Олександрії та було затримано на в’їзді до Кропивницького. За кермом елітного позашляховика знаходилася жінка. На самому авто – наявні сліди удару. Водій стверджує, що в’їхала автомобілем в сніговий замет. Наразі тривають слідчі дії. Автомобіль забрав евакуатор.