Рятувальники ДСНС нагадали мешканцям м. Олександрії правила безпеки в осінній період

Сьогодні, 9 листопада, рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії інструктували громадян різного віку та соціального статусу щодо запобігання пожежам та іншим надзвичайним подіям чи ситуаціям.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

Фахівці Служби порятунку людей просили пам’ятати мешканців не нехтувати простими, але життєво важливими заходами безпеки повсякчас – як вдома, так і на робочому місці або під час відпочинку. Зайвий раз упевнитись у справності побутових електричних мереж та приладів, перевірити, чи сірники та легкозаймисті речовини надійно сховані від дітей, не палити сміття, не курити в ліжку. Якщо дотримуватись цих правил, то у більшості випадків пожежа у домівках не виникне.