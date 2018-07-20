Рятувальники нагадали жителям Олександрії про правила безпечного відпочинку на воді

Сьогодні, 20 липня, працівники Служби порятунку Олександрійського, Новоукраїнського та Онуфріївського районних підрозділів Управління ДСНС в області провели інформаційно-роз’яснювальну роботу біля водойм Олександрійського району.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС.

Службовці нагадали відпочиваючим про необхідність дотримуватися правил безпеки на воді та пояснили дітям і дорослим, що купатися краще зранку або увечері, аби запобігти перегріву на сонці, не поєднувати відпочинок на воді із вживанням алкогольних напоїв. Також фахівці рекомендували не купатись у незнайомих місцях, не стрибати зі скель, та не купатись на необладнаних пляжах.

Крім того, в кінці бесіди рятувальники роздали відпочиваючим пам’ятні листівки з безпеки на воді.