Сьогодні, 16 грудня 2016 року в приміщенні Олександрійської РДА народний депутат Укрїни Анатолій Кузьменко, заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев та очільник райдержадміністрації Богдан Куруп вручили школам району сертифікати на отримання меблів та техніки.

Так, з державного бюджету за сприяння Анатолія Кузьменка було виділено кошти в сумі 800 тис. грн. Директори шкіл отримали сертифікати на парти, стільці, дошки, проектори, комп’ютери, холодильники та інші речі.

З вітальним словом до педагогів крім Кузьменка виступили і Андрій Коломійцев та Богдан Куруп.

Після нагородження від імені адміністрації РДА, шкіл, учнів та батьків Анатолю Івановичу подякувала диретор однієї із шкіл, голова шкільного парламенту та член батьківського комітету.