Нещодавно у Кривому Розі відбувся відкритий чемпіонат міста з кіокушинкай карате у розділі “куміте” та відкритий чемпіонат Дніпропетровської області у розділі “ката” серед дітей та дорослих.

У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з трьох клубів м. Кривий Ріг, клубу м. Кропивницький та Олександрійського спортивного клубу «СПАРТА-17».

33 олексадрійці змагалися на двох майданчиках і показали гарні результати:

Розділ «КАТА», ІІІ місце: Марцофей Владислав, Ліонова Олександра;

ІІ місце: Третякова Наталья, Фесенко Вероніка, Гончаров Євген, Ткаченко Софія (у двох вікових категоріях), Авраменко Євген;

ІІІ місце: Олійник Богдан, Сокорєв Роман, Ковальова Аріанна.

Розділ «КУМІТЕ», І місце: Репенько Олександр, Волотковський Дмитро, Харченко Владислав, Левченко Тимофій, Авраменко Євген, Ліонова Олександра, Мкртчан Давид;

ІІ місце: Кравець Станіслав, Савицький Ілля, Король Віталій, Завалій Артем, Шумейко Роман;

ІІІ місце: Косенко Владислав, Ткаченко Софія, Чорнобай Іван, Донченко Ілля.

За результатами виступу наших спортсменів, команда СК «СПАРТА-17» здобула ПЕРШЕ командне місце у розділі «КАТА» та ПЕРШЕ командне місце у розділі «КУМІТЕ».

В якості суддів прийняли участь Гончаров Євген, Олійник Богдан, Ковальова Аріанна та Слинько Сергій.

На змаганнях відзначилась Ліонова Олександра, яка здобула перемоги в категорії «ката» та «куміте», також дві нагороди здобув Авраменко Євген, він став першим в розділі «куміте» та другим в розділі «ката». Три медалі здобула Ткаченко Софія (виступала у двох вікових категоріях у розділі «ката») і здобула два других місця у «ката» і стала третьою в «куміте». Змагання відбулися в теплій, дружній обстановці. Окрім двох командних перемог, настрій нашій команді підняли організатори, які надали можливість відвідати басейн після змагання всім бажаючим дітям-учасникам та їхнім батькам.

Підготував спортсменів тренер СК «Спарта-17» Сергій Слинько.