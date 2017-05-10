Будинок №2, що по вулиці Сидоренка вирізняється серед усіх іншіх будинків нашого міста, адже стіни одного з під’їздів багатоповерхівки зустрічають своїх маленьких і дорослих жителів яскравими малюнками героїв мультфільмів, котрі для них створив талановитий олександрієць Сергій Бабенко.

Сергій вже 15 років працює фельдшером на станції швидкої невідкладної допомоги в місті Олександрія, але чоловік не обмежує себе лише роботою. Крім медицини, яка хоч і є його основною професією, він цікавиться бджолярством та малюнком.

За словами художника-любителя, ідея розмалювати поверхи власного будинку була досить спонтанною. Хотілося додати фарби в сірі будні, а також стати гарним прикладом для власного сина, бути ближче до інших людей. Саме герої мультфільмів, які завжди несли в собі позитив та яскраві емоції, стали тим “каналом”, через який Сергій зміг передати своє бачення світу. Крім цього Сергій дуже тепло говорить про своїх батьків, приклад яких також став одним із тих поштовхів у його житті, для створення прекрасного.

“Герої мультфільмів викликають тільки посмішку, позитив, гарний настрій, а особливо якщо все це оформлено самими дітьми, які живуть в цьому під’їзді”, – розповідає Сергій Бабенко.

Оскільки ж ніякої художньої освіти він не має, бажання спробувати себе в майстерності такого типу виникло від банальної нудьги. Саме тоді Сергій намалював біля своєї квартири левеня з мультфільму “Я на солнышке лежу”, яке викликало неабиякий інтерес серед сусідів. Особливо дивувалися маленькі жителі під’їзду, які часто зупинялися, аби ближче оглянути малюнок.

“Саме посмішки дітей та їх батьків викликали бажання продовжувати, так і дійшов аж до 9 поверху. Я не намагаюся якось включати членів своєї сім’ї в творчість, але син чи жінка часто цікавляться, які плани на наступний поверх” , – ділиться житель прикрашеного власноруч під’їзду.

Сергій зазвичай цікавиться в жителів поверху, що саме вони хочуть бачити на стінах. Так, коли в сусіда ввечері народилася дівчинка, художник вже до ранку закінчив свій подарунок щасливому батьку – Мінні Маус з мультфільму про Міккі Мауса на стіні.

Зазвичай же на один малюнок йде три-чотири дні, в залежності від складності та величини. Крім цього, розмальовувати твори Сергію допомагає син Іван та його друзі.

“Після себе людина повинна залишити приклад. Яким він буде – це справа кожного. Коли мій син підійшов до мене та попросив розмалювати мій малюнок, я сказав, що буду радий, якщо він та його друзі намалюють чи розмалюють того чи іншого героя. Малюнки вийшли чудові, адже тепло від сина чи онука передається в кожному з них”, – говорить Сергій.

На останок, любитель художньої творчості зазначив, що йому хотілося б аби художники в Україні займалися не лише популярною творчістю, а також були ближче до людей. “Можливо, в кожного є своє бачення прекрасного, але не дивлячись на вік, ми всі хочемо зануритись в казковий світ та повірити в добрі вчинки мультяшних героїв”.

“Вашим читачам я побажаю одного: не закривайтеся одне від одного, адже на кожному доброму прикладі народжується інший такий самий. Головне – не боятись експериментувати”, – побажав Сергій.