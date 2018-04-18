Спортсмени ПСК «Захист» привезли 29 медалей з Чемпіонату України

У Харкові відбувся чемпіонат України з військово-спортивного багатоборства (розділ «Бойове багатоборство»). У змаганнях взяли участь збірні команди 13-ти областей України, а також збірні силових структур. Загальна кількість спортсменів склала близько 700 осіб. Про це повідомила інформаційна служба клубу.

Основа збірної команди Кіровоградської області була представлена ​​вихованцями олександрійського патріотично-спортивного клубу «Захист», в кількості 21-го спортсмена.

Якісний відбір за підсумками обласних змагань, повноцінні тренувальні збори дозволили успішно підготувати збірну команду клубу до цих відповідальних змагань.

Першого дня спортсмени змагалися в розділі «Стрільба». Інструктором з оборонно-прикладної підготовки Євгеном Рижовим була проведена велика робота по підготовці до даного виду. І результати не змусили себе чекати. Хороші результати зі стрільби дали впевненість перед наступним розділом, «Всестильової бій». Для зняття напруження першого дня, тренерським складом був організований похід до місцевої «Планети кіно» – кінозал ІМАХ.

Отримавши позитивний заряд першого дня змагань, наші спортсмени впевнено вийшли на поєдинки. Прекрасна підтримка товаришів і батьків надавала їм впевненості в кожному бою. Спортсмени клубу «Захист» взяли участь у 38-ми версіях поєдинків різних вагових і вікових категорій (від восьми до 17-ти років та дорослі) і завоювали 5 третіх, 8 других та 16 перших місць.

Тренерський склад і батьківський комітет не могли не заохотити прекрасний виступ команди і організували юним спортсменам похід в аквапарк «Джунглі», де вони і відсвяткували свої перемоги.

Високу оцінку, за суддівство даного чемпіонату, отримала суддівська бригада в такому складі: арбітр – суддя першої категорії Олександр Артемюк, бічні судді – судді другої категорії Давид Туз і Валерія Задесенець та секретар другої категорії Дар’я Ярошевська.

Збірну команду підготували Заслужений тренер України Андрій Ярошевський, тренер другої категорії Олексій Кравченко та інструктор з оборонно-прикладної підготовки Євген Рижов.