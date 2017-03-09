Відділення Державної фіскальної служби України (ДФС) у Кіровоградській області проінформувало про розмір пенсій по втраті працездатності, що підлягають обов‘язковому оподаткуванню. Про це повідомила прес-служба відомства у четвер, 9 березня.

Відповідно до чинного законодавства, пенсії, розмір яких перевищує десять прожиткових мінімумів, оподатковуються як доходи фізичних осіб за ставкою 18%, а також з них стягується військовий збір у розмірі 1,5%. Наразі прожитковий мінімум українців, що втратили працездатність, встановлений на рівні в 1247 грн. Таким чином, оподаткуванню підлягають пенсійні виплати розміром понад 12 тис. 470 грн.

Не підлягають оподаткуванню пенсії понад десять прожиткових мінімумів, що призначені учасникам бойових дій, інвалідам війни та українцям, що підпадають під дію закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».