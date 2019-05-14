Для необхідності громади та населення Приютівська громада придбала сучасну спецтехніку

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Сьогодні, 14 травня, під час відкриття нового спортивного майданчика Приютівська громада отримала пожежну машину та презентувала нещодавно придбаний грейдер.

Повідомляє Голос Громади.

Під час урочистої частини заходу начальник Управління ДСНС України в Кіровоградській області Віталій Миронюк передав у користування Приютівській громаді пожежну машину.

«Ми сьогодні виконали приємну місію й вручили один з перших таких автомобілів у області. Даний автомобіль вдалося вивільнити завдяки оновленню мобільної техніки підрозділами олександрійського гарнізону. Приютівською громадою було виділено 300 тисяч гривень місцевого бюджету на ремонт автомобіля. Ми його відремонтували та сьогодні вручили» – коментує держслужбовець.

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У свою чергу голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев додав – «Це гарний приклад співпраці УДСНС з громадою. Маючи такий сучасний автомобіль ми маємо змогу більш якісно надавати послуги населенню в надзвичайних ситуаціях в будь-яку пору року та погоду».

За придбання грейдера керманич ОТГ розповів: «Основна мета громади – покращення якості надання послуг, наближення послуг для населення тощо. Тому ми вирішили розвивати адміністративні послуги на території громади й придбати сучасну техніку – грейдер, який нам обійшовся 2 мільйони 600 тисяч гривень й був придбаний коштом держбюджету та за сприяння народного депутата Анатолія Кузьменка у рамках субвенції. 80% доріг громади ґрунтові й вони потребують постійного грейдерування. Зокрема спецтехніка використовуватиметься для розчищення доріг від снігу та покращення стану автошляхів».

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Крім цього, Андрій Коломійцев поділився планами на майбутнє у розвитку громади: продовження модернізації освітлення та ремонту доріг, почати будівництво містку між Приютівкою і Войнівкою, відкриття поліцейської станції тощо.

По завершенню поважні гості проревізували можливості сучасної техніки.

 

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