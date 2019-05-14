Для необхідності громади та населення Приютівська громада придбала сучасну спецтехніку

Сьогодні, 14 травня, під час відкриття нового спортивного майданчика Приютівська громада отримала пожежну машину та презентувала нещодавно придбаний грейдер.

Повідомляє Голос Громади.

Під час урочистої частини заходу начальник Управління ДСНС України в Кіровоградській області Віталій Миронюк передав у користування Приютівській громаді пожежну машину.

«Ми сьогодні виконали приємну місію й вручили один з перших таких автомобілів у області. Даний автомобіль вдалося вивільнити завдяки оновленню мобільної техніки підрозділами олександрійського гарнізону. Приютівською громадою було виділено 300 тисяч гривень місцевого бюджету на ремонт автомобіля. Ми його відремонтували та сьогодні вручили» – коментує держслужбовець.

У свою чергу голова Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрій Коломійцев додав – «Це гарний приклад співпраці УДСНС з громадою. Маючи такий сучасний автомобіль ми маємо змогу більш якісно надавати послуги населенню в надзвичайних ситуаціях в будь-яку пору року та погоду».

За придбання грейдера керманич ОТГ розповів: «Основна мета громади – покращення якості надання послуг, наближення послуг для населення тощо. Тому ми вирішили розвивати адміністративні послуги на території громади й придбати сучасну техніку – грейдер, який нам обійшовся 2 мільйони 600 тисяч гривень й був придбаний коштом держбюджету та за сприяння народного депутата Анатолія Кузьменка у рамках субвенції. 80% доріг громади ґрунтові й вони потребують постійного грейдерування. Зокрема спецтехніка використовуватиметься для розчищення доріг від снігу та покращення стану автошляхів».

Крім цього, Андрій Коломійцев поділився планами на майбутнє у розвитку громади: продовження модернізації освітлення та ремонту доріг, почати будівництво містку між Приютівкою і Войнівкою, відкриття поліцейської станції тощо.

По завершенню поважні гості проревізували можливості сучасної техніки.