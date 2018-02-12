Суд задовольнив клопотання слідчого та відсторонив від служби олександрійських поліцейських, підозрюваних у “кришуванні” наркобізнесу

Підозрюваних поліцейських з Олександрії, котрих 31 січня 2018 року було викрито на отриманні неправомірної вигоди було відсторонено від займаних посад. Про це повідомила прес-служба Прокуратури в Кіровоградській області.

“Ленінський районний суд розглянув та задовольнив клопотання слідчого погоджене з процесуальним прокурором щодо відсторонення підполковника та майора одного з міських відділів поліції, які підозрюються у вимаганні та отриманні 10 тис грн неправомірної вигоди від займаних посад”, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, в Олександрії за підозрою в отриманні неправомірної вигоди працівники СБУ затримали двох співробітників поліції. Кошти вони вимагали у місцевого мешканця за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів. За «кришування» його діяльності працівники поліції вимагали щомісячно сплачувати їм по 10 тис грн. Правоохоронцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Працівникам поліції визначено міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 123 тис грн.