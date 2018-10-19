У міській бібліотеці діє виставка олександрійської художниці

Один з просторих залів Центральної міської бібліотеки ім. Пушкіна, що на вул. Григорія Усика, вже давно виконує подвійну функцію: разом зі своїм основним «бібліотечним» призначенням, він постійно слугує таким собі мистецьким осередком. Тут часто проводяться різноманітні майстер-класи з рукоділля, декоративно-вжиткового мистецтва, влаштовуються виставки робіт місцевих художників, про що не раз розповідав «Голос Громади». А зараз стіни цього приміщення прикрашають картини олександрійської художниці Тетяни Тарасенко.

Свою першу персональну виставку аматорка назвала просто: «закохана в життя». В інтерв`ю «Голосу Громади» початок своєї творчості художниця окреслила чітко: листопад минулого року. Хоча призналася, що малювати любила завжди, ще з дитинства, в школі завжди мала гарні оцінки з образотворчого мистецтва і навіть брала участь у конкурсі дитячих малюнків. Але свій дитячий період у малюванні не вважає за якесь серйозне захоплення, ранні малюнки називає «звичайними, простенькими і незавершеними».

«Друге дихання» відкрилося майже несподівано для самої художниці тоді, коли настав час повністю присвятити себе своїй родині і дому. Здавалося б, коли дружина і мама двох дітей (донька – школярка, а синок ходить до дитсадка) займається лише домашньою роботою, котру, як відомо, ніколи не можна всю переробити, то хіба тут руки дійдуть до малювання… Але Тетяна навпаки вважає, що саме цей її нинішній статус і дав потужний поштовх для творчості: менш ніж за рік вона встигла намалювати понад 30 картин. На виставку художниця представила двадцять одну з них. Перевагу віддає живій природі – на картинах це, як правило, квіти і пейзажі. У виконанні акриловими фарбами на оргаліті вони у Тетяни Миколаївни виходять яскравими і життєстверджуючими, що цілком відповідає назві виставки. Власне, і сама молода художниця не замикається у домашніх «чотирьох стінах», бере активну участь у мистецькому житті міста, є членом громадської організації «Спілка митців Олександрійщини»; як постійного учасника різних художніх заходів, її часто можна зустріти у виставковій галереї VashArt. Тетяна Тарасенко передає вітання читачам «Голосу Громади» і запрошує відвідати експозицію її картин (звісно ж, безкоштовно), яка діє до кінця жовтня у Центральній бібліотеці.