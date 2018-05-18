21 травня 2018 року о 14:00 в читальній залі Олександрійської  центральної міської бібліотеки  ім. О.Пушкіна  в рамках відкриття фотовиставки “PROMKA” відбудеться  зустріч з бійцями АТО. Про це повідомляє адміністрація закладу у Facebook.
Експозиція фотопроекту про події на Промзоні містечка Авдіївки та її захисників розгорнута у читальній залі бібліотеки (про це розповідав «Голос громади») . Автор світлин – воєнний кореспондент Олесь Кромпляс. Фотовиставка мандрує Україною та країнами західної Європи з 2017 року і вперше потрапила  до Олександрії.
Запрошуються всі  бажаючі.

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