21 травня 2018 року о 14:00 в читальній залі Олександрійської центральної міської бібліотеки ім. О.Пушкіна в рамках відкриття фотовиставки “PROMKA” відбудеться зустріч з бійцями АТО. Про це повідомляє адміністрація закладу у Facebook.

Експозиція фотопроекту про події на Промзоні містечка Авдіївки та її захисників розгорнута у читальній залі бібліотеки (про це розповідав «Голос громади») . Автор світлин – воєнний кореспондент Олесь Кромпляс. Фотовиставка мандрує Україною та країнами західної Європи з 2017 року і вперше потрапила до Олександрії.

Запрошуються всі бажаючі.