У наступному році українці зможуть пройти безкоштовну діагностику та огляд у спеціалістів вузького профілю

У 2019 році Уряд планує ввести в дію реформу вторинного рівня медичної допомоги та запровадити програму «Безкоштовна діагностика». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Як повідомляє департамент інформації з громадськістю, за направленням сімейного лікаря пацієнт зможе отримати безкоштовну консультацію спеціалістів вузького профілю та зробити необхідне дослідження у того лікаря та закладу, яких обере сам, а держава, у свою чергу, заплатить гроші за їхні послуги.

На реалізацію даної програми Уряд заклав 2 мільярди гривень до бюджету 2019 року.