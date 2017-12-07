У співмешканки та знайомої затриманого за передачу наркотиків конвоїра також знайшли наркотики

5 грудня правоохоронними органами був зафіксований факт доставки заборонених речей, у тому числі наркотичних засобів, у кімнату утримання підозрюваних та обвинувачених, що обладнана в приміщенні Олександрійського міськрайонного суду. Після затримання старшого сержанта поліції, який здійснив передачу наркотичних засобів правоохоронці провели ряд обшукові у інших працівників ІТТ та конвойної служби. Крім цього, обшуки були проведенні у помешканні близьких підслідного.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

“Викритого у злочинних діях співробітника оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно з працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Кіровоградській області та слідчими обласної прокуратури піймали «на гарячому». У кімнаті для передач старший сержант поліції передав 38-річному арештованому, якому інкримінується вчинення цілого «букету» злочинів: розбій, грабіж, крадіжка, зберігання зброї та наркотиків, а також – угони, пакунки з продуктами, а серед них – опій ацетильований та торт зі згортком марихуани. 40-річний кур’єр у погонах відпиратися не став і зізнався, що свідомо передав зловмисникові наркотичні засоби”, – йдеться у повідомленні відомства.

У ході проведених санкціонованих обшуків за місцем мешкання ще двох поліцейських, співмешканки та знайомої арештованого було також виялено низку забороненого. Так у співробітника конвойної служби було виявлено саморобний пристрій для куріння марихуани, а у співмешканки та знайомої були знайдені шприци з готовою «ширкою» (опій ацетильований), пакети з коноплею, каністра з прекурсорами, пігулки, а також знаряддя для виготовлення наркотичних засобів.

Окрім цього, за однією з адрес було виявлено шість осіб, раніше судимих за зберігання, вживання та збут наркотиків, які постійно відвідували викритий притон.

Фото Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.