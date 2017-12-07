Поліцейські розповіли учням про насильство

У рамках проведення профілактичних заходів щодо вчинення насильства працівники Олександрійського районного відділення поліції зустрілися з учнями 11-х класів та поспілкувалися про цю важливу проблему. Тематичний захід відбувся в Олександрійському районному будинку культури.

Поліцейські наголосили на тому, що не варто мовчати про вчинення насильства загалом, та зокрема у сім’ї, розповівши, що особливо важливим є своєчасне звернення до поліції та інших служб із повідомленнями про подібні факти у родині, а також серед однолітків.

Про це повідомила прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Окрім цього, поліцейські розповіли про таку важливі проблеми як ВІЛ/СНІД, Школярі мали змогу переглянути фільм про права людини та презентацію на дану тему.