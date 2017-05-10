Упродовж тижня на Олександрійщині сталися три пожежі

Суха і тепла погода сприяє збільшенню кількості пожеж торішньої рослинності, сміття на відкритих територіях населених пунктів Кіровоградщини. Гарячим (у прямому розумінні слова) видалося 4 травня: лише за одну добу пожежно-рятувальними підрозділами області було ліквідовано 7 пожеж у екосистемах, у тому числі – на Олександрійщині. А саме: о 19:08 пожежа трапилась на відкритій території поблизу смт. Пантаївка. Зайнялось 80 квадратних метрів сухої трави. Пожежа була ліквідована рятувальниками 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія. Про це повідомляє прес-служба УДСНС України в Кіровоградській області.

6 травня, о 16.24 у селі Протопопівка Олександрійського району трапилася пожежа на території приватного домоволодіння по провулку Інгульському. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів на місце події було встановлено, що горять дві дерев’яні господарчі споруди.

У неділю, 7 травня, о 20.00 годині до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, на території приватного домоволодіння у селі Веселому Олександрійського району, що по вулиці Першотравневій. Встановлено, що горить дах господарської споруди на площі 9 квадратних метрів.

Також різним підрозділам пожежно-рятувальної служби Кіровоградщини довелося гасити загоряння сухої трави, очерету, сміття площами від 100 кв.м до 2-х гектарів на території Знам’янки, поблизу Новоукраїнки, Аджамки, Петрового, с.Федіївки Бобринецького району та с.Третього Устинівського району. «Не треба бути фахівцем, аби збагнути, наскільки загрозливим є збіг кількох факторів: відсутність дощу, сильний вітер, суха трава. За таких умов навіть необережно викинутий у придорожні бур’яни сірник, недопалок чи скляна тара можуть стати причиною великого лиха. З сухої трави вогонь може перекинутися на сухостій, а потім охопити найближчі зелені насадження (парки, лісосмуги, ліси), господарські споруди (гаражі, сараї, прибудови, флігелі тощо) та житлові будинки. Управління ДСНС в області закликає дотримуватись правил пожежної безпеки. Не будьте байдужими, якщо помітили дим, тління або слабкий вогонь! Зверніть увагу: загасити займання трави поблизу житлового сектору на самому початку легко – просто вилити відро води чи закидати землею», – застерігає жителів області прес-служба ДСНС.