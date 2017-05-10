9 травня в одному з найбільших селищ Олександрійського району відбулися урочистості до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до Дня пам’яті та примирення.

На заході були присутні як ветерани Другої світової війни, так і захисники України, що воюють в зоні проведення АТО. На урочистості також завітав і народний депутат України Анатолій Кузьменко, голова Олександрійської РДА Богдан Куруп та голова Новопразької селищної ради Ольга Горбенко.

Після основної частини заходу присутні поклали квіти до могил незабутих воїнів, а потім всі бажаючі змогли почастуватися солдатською кашею.