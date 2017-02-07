На Кіровоградщині 92% дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплені сімейними формами виховання. Про це під час апаратної наради повідомив очільник Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко.

За словами посадовця, майже 3 тисячі таких дітей виховуються в прийомних родинах або в дитячих будинках сімейного типу. Такі діти є повноцінними членами родини, відвідують дитячі садки та школи, і мають гарну перспективу вирости сучасними, патріотичними, вихованими громадянами України.

Крім цього, голова адміністрації звернувся з дорученням до директора департаменту соціального захисту населення ОДА розглянути можливість влаштування на літній відпочинок в оздоровчі табори Кіровоградщини дітей з Авдіївки у зв’язку з останніми трагічними подіями, що мали місце на цій території.