З першого числа поточного місяця для олександрійців підвищились ціни на алкоголь. Подорожчання пов’язане зі змінами до податкового кодексу, які передбачають збільшення ставки акцизного податку. Ціни на нього зросли від 12% до 20%, повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Зокрема зміна акцизної ставки поширились на такі вироби:

– вина кріплені, вермути – з 7,16 грн. до 8,02 грн. за 1 л;

– на вина ігристі та газовані – з 10,40 грн. до 11,65 грн. за 1 л;

– на коньяки – з 89,94 грн. до 105,80 грн. за 1 л. 100-відсоткового спирту;

– на лікеро-горілчану продукцію – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;

– на інші зброджені напої з доданням спирту – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;

– на спиртовмісні харчові продукти з вмістом спирту етилового більше 8,5 об’ємних одиниць, зокрема на настоянки гіркі ароматичні – з 141,06 грн. до 169,27 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.