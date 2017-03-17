16 березня Олександрійським міськрайонним центром зайнятості було проведено виїзний День інформації для учнів Олександрійського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №2. Про це кореспондентів Голосу Громади повідомив провідний фахівець з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Олександрійського міськрайонного центру зайнятості О. Клочко.

Одним із ключових моментів стало обговорення питання щодо усвідомленого вибору професії та про відновлення соціального статусу робітника в суспільстві, підвищення престижу робітничих професій та популярності їх серед молоді.

Протягом заходу школярі брали участь у профорієнтаційних іграх, під час яких продемонстрували себе як знавців професій. Також дізналися про професії, актуальні сьогодні, зокрема робітничого спрямування, та можливості їх отримання в навчальних закладах міста та області.