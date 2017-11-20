В Червоній Кам’янці згоріла покрівля господарчих споруд та дрова

Минулими вихідними в с. Червона Кам’янка Олександрійського району сталася пожежа.

Вночі, 18 листопада, о 02:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що горять 2 м3 дров та 210 м2 покрівлі господарчих споруд на території приватного домоволодіння, розташованого по вул. Козацька. Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

До гасіння пожежі були залучені, окрім рятувальників 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії, також і МПО ТОВ «Нікопольська зернова компанія».

Травмованих та загиблих немає. Причини пожежі встановлюються.