В області понад 80 колишніх в’язнів пройшли тестування на ВІЛ/СНІД та скринінг-опитування на туберкульоз і гепатит

У рамках проекту «Заради життя», який реалізує Кіровоградське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» за останні майже п’ять місяців 83 особи, які побували в місцях позбавлення волі, пройшли тестування на ВІЛ та скринінг-опитування на туберкульоз і гепатит.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградського обласного відділення ВБО «ВМ ЛЖВ» у Facebook.

Під час консультування було виявлено четверо ВІЛ-позитивних осіб, які вже приймають АРТ-терапію. За тестування та скринінг кожен клієнт отримує мотиваційні набори. За рік планують провести тестування ВІЛ та скринінг-опитування на туберкульоз і гепатит з понад півтисячами громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі.

«Основна мета проекту – своєчасне виявлення ВІЛ-інфекції, туберкульозу та вірусного гепатиту С, постановка на диспансерний облік, діагностика, адекватне та вчасне призначення лікування, що буде вирішальними факторами задля уникнення погіршення стану пацієнтів та запобігання розвитку ускладнень.

Оскільки всі засуджені звільняються з місць позбавлення волі, не рідко вони звільняються з ускладненими формами соціально-небезпечних хвороб, що потребує більше коштів та часу, щоб вилікувати хворих. І не треба забувати, що засуджені – це частина суспільства і суспільство, як і засуджені, має право бути захищеними від ймовірного інфікування на інфекційні захворювання» – говорить голова правління Кіровоградського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Юлія Чабанюк.