В області понад 80 колишніх в’язнів пройшли тестування на ВІЛ/СНІД та скринінг-опитування на туберкульоз і гепатит

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У рамках проекту «Заради життя», який реалізує Кіровоградське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» за останні майже п’ять місяців 83 особи, які побували в місцях позбавлення волі, пройшли тестування на ВІЛ та скринінг-опитування на туберкульоз і гепатит.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградського обласного відділення ВБО «ВМ ЛЖВ» у Facebook.

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Під час консультування було виявлено четверо ВІЛ-позитивних осіб, які вже приймають АРТ-терапію. За тестування та скринінг кожен клієнт отримує мотиваційні набори. За рік планують провести тестування ВІЛ та скринінг-опитування на туберкульоз і гепатит з понад півтисячами громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі.

«Основна мета проекту – своєчасне виявлення ВІЛ-інфекції, туберкульозу та вірусного гепатиту С, постановка на диспансерний облік, діагностика, адекватне та вчасне призначення лікування, що буде вирішальними факторами задля уникнення погіршення стану пацієнтів та запобігання розвитку ускладнень.

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Оскільки всі засуджені звільняються з місць позбавлення волі, не рідко вони звільняються з ускладненими формами соціально-небезпечних хвороб, що потребує більше коштів та часу, щоб вилікувати хворих. І не треба забувати, що засуджені – це частина суспільства і суспільство, як і засуджені, має право бути захищеними від ймовірного інфікування на інфекційні захворювання» – говорить голова правління Кіровоградського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» Юлія Чабанюк.

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