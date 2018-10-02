В Олександрійському районі декларації з лікарями підписали 62% жителів

В Олександрійському районі декларації з лікарями підписали 20 тисяч 800 жителів населених пунктів району, що становить майже 62% від всіх мешканців. Відповідну інформацію кореспондентам Голосу Громади озвучив директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району Олександр Гірник.

Зазначимо, що національна кампанія «Лікар для кожної родини», в рамках якої підписують декларації з сімейними лікарями, педіатрами або терапевтами, розпочалась в квітні 2018 року.

Додамо, що підписати декларацію в Олександрійському районі можна в будь-якій амбулаторії загальної практики сімейної медицини де є відповідний лікар чи лікарі.