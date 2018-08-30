В Олександрійському районі незабаром з’явиться культурно – освітній центр

В селі Попельнастому Олександрійського району завершується технічне облаштування території навколо уультурно-освітнього центру.

Про це повідомим на своїй сторінці у Facebook місцевий мешканець, краєзнавець Валерій Жванко.

Центр вже отримав назву «ТОЛОКА». З сьогоднішнього дня розпочалися роботи з естетичного оформлення.

Створення культурно-освітнього центру триває з весни 2017 року за ініціативи сільського голови Попельнастого Олега Волянського та за підтримки депутатів сільради.

Багатофункціональний освітній центр, будуть діяти декілька зон :