В Олександрійському районі незабаром з’явиться культурно – освітній центр

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В селі Попельнастому Олександрійського району завершується технічне облаштування території навколо уультурно-освітнього центру.

Про це повідомим на своїй сторінці у Facebook місцевий мешканець, краєзнавець Валерій Жванко.

Центр вже отримав назву «ТОЛОКА». З сьогоднішнього дня розпочалися роботи з естетичного оформлення.

Створення культурно-освітнього центру триває з весни 2017 року за ініціативи сільського голови Попельнастого Олега Волянського та за підтримки депутатів сільради.

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Багатофункціональний освітній центр, будуть діяти декілька зон :

  • музейна виставка з інтерактивними експонатами, що розповідатимуть про історію краю;
  • відкрита бібліотека з інтернет-центром;
  • виставковий простір для тимчасових експозицій майстрів і художників;
  • кінозал для перегляду й обговорення фільмів;
  • експлораторіум – освітні майданчики з інтерактивними експонатами;
  • майданчики для майстер-класів і клуби за захопленнями;
  • профорієнтаційний і діагностичний центр для дітей і підлітків.
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