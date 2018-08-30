В Олександрійському районі незабаром з’явиться культурно – освітній центр

В селі Попельнастому Олександрійського району завершується технічне облаштування території навколо уультурно-освітнього центру.
Про це повідомим на своїй сторінці у Facebook місцевий мешканець, краєзнавець Валерій Жванко.
Центр вже отримав назву «ТОЛОКА». З сьогоднішнього дня розпочалися роботи з естетичного оформлення.
Створення культурно-освітнього центру триває з весни 2017 року за ініціативи сільського голови Попельнастого Олега Волянського та за підтримки депутатів сільради.
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Багатофункціональний освітній центр, будуть діяти декілька зон :
- музейна виставка з інтерактивними експонатами, що розповідатимуть про історію краю;
- відкрита бібліотека з інтернет-центром;
- виставковий простір для тимчасових експозицій майстрів і художників;
- кінозал для перегляду й обговорення фільмів;
- експлораторіум – освітні майданчики з інтерактивними експонатами;
- майданчики для майстер-класів і клуби за захопленнями;
- профорієнтаційний і діагностичний центр для дітей і підлітків.
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