В Олександрійському районі рятувальникам довелося буксирувати вантажний автомобіль

Подія трапилася минулої доби. За повідомленням прес-служби УДСНС в Кіровоградській області о 20:00 годині поблизу с. Олександрівка, що в Олександрійському районі вантажний автомобіль «FAB» виїхав на складну частину шляху.

Рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія допомогли водієві, доставивши автівку на безпечну ділянку дороги.

УДСНС закликає усіх громадян бути уважними та дотримуватися правил безпеки, адже як і сьогодні, 18 січня на території Кіровоградської області очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, дощу, місцями дуже сильні опади, місцями – налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина, снігові замети. На дорогах – ожеледиця. Пориви вітру 15-20 м/с.