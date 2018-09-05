В Олександрії декларації з лікарями підписали 31 тисяч жителів, в районі майже 20 тисяч

Станом на 4 вересня, декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами підписали 31495 олександрійців (35,4 % населення міста). Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Відповідні документи можна укласти в усіх амбулаторіях Центру первинної медико-санітарної допомоги та у Центрі надання адміністративних послуг міста.

В Олександрійському районі станом на 4 вересня, за словами головного лікаря ЦПМСД Олександрійського району, з сімейними лікарями підписано майже 20 тисяч декларацій.