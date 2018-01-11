В центрі мікрорайону Перемога з нагоди святкування Різдва Христового маленьким мешканцям влаштували справжнє свято. Казкові персонажі разом з Дідом Морозом розважали малечу веселими танцями, запальними іграми та хороводами.

Прохолодна погода не стала на заваді проведенню свята, на яке завітало більше 60 діток, що проживають у мікрорайоні. По завершенні святкування діти отримали солодкі подарунки, печиво та могли зігрітися теплим чаєм.

Організаторами та головними спонсорами святкового заходу виступили церква “Перемога” та міжнародна місія IMOCE. Про це кореспонденту Голосу Громади розповіла координатор дитячих проектів в нашому місті Регіна Пилипенко, наголосивши, що метою проведення цього заходу було не лише розважити малечу та подарувати їм свято, а й розповісти дітям про свято Різдва Христового.

Зазначимо, що це далеко не перший проект для олександрійців, адже міжнародна місія IMOCE вже відома в нашому місті проведенням свята сім’ї та дитячих свят таких, як “Kids games”, що проводилися минулого літа на площі Соборній та у мікрорайоні Перемога.