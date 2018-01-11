Фото Регіна Пилипенко

В центрі мікрорайону Перемога з нагоди святкування Різдва Христового маленьким мешканцям влаштували справжнє свято. Казкові персонажі разом з Дідом Морозом розважали малечу веселими танцями, запальними іграми та хороводами.

Прохолодна погода не стала на заваді проведенню свята, на яке завітало більше 60 діток, що проживають у мікрорайоні. По завершенні святкування діти отримали солодкі подарунки, печиво та могли зігрітися теплим чаєм.

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Організаторами та головними спонсорами святкового заходу виступили церква “Перемога” та міжнародна місія IMOCE. Про це кореспонденту Голосу Громади розповіла координатор дитячих проектів в нашому місті Регіна Пилипенко, наголосивши, що метою проведення цього заходу було не лише розважити малечу та подарувати їм свято, а й розповісти дітям про свято Різдва Христового.

Зазначимо, що це далеко не перший проект для олександрійців, адже міжнародна місія IMOCE вже відома в нашому місті проведенням свята сім’ї та дитячих свят таких, як “Kids games”, що проводилися минулого літа на площі Соборній та у мікрорайоні Перемога.

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