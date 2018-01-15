В Олександрії ледь не згоріла квартира

Займання електричної проводки біля опалювального котла ледь не спричинило пожежі в одній з олександрійських квартир. Попередили пожежу в помешканні наряд поліції охорони, який прибув, коли спрацювала охоронна сигналізація.

“Приїхавши за адресою спрацювання, поліцейські перевірили цілісність дверей квартири, двері були зачинені і не пошкоджені, але встановлена апаратура показувала рух у кухні. Правоохоронці декілька хвилин почекали та учули запах диму, після чого старший сержант поліції Наумчук Євген та сержант поліції Колісник Микола почали обходити всі квартири під’їзду, поверх за поверхом”, – йдеться у повідомленні Управління поліції охорони в Кіровоградській області.

Після обходу мешканців квартир у під’їзді було з’ясовано, звідки йде задимлення та прийнято рішення щодо евакуації мешканців, після чого поліція охорони викликала пожежників.

Рятувальники вчасно загасили пожежу. Було встановлено, що власники квартири перебували у відпустці та вже декілька днів були відсутні. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Олександрійського відділу поліції та представника власника квартири.