В Олександрії на пішохідному переході сталася аварія (ФОТО)

Сьогодні, 12 січня, в районі 150 аптеки на пішохідному переході сталася дорожньо-транспортна пригода.

Повідомляє Голос Громади.

Аварія сталася близько 16:00 години.

За словами очевидців автомобіль Renault Duster рухався зі сторони центру міста та зупинився перед «зеброю», щоб пропустити пішоходів. В цей час легковик Daewoo Nexia, що рухався за ним, не дотримався необхідної дистанції при несприятливих погодних умовах відповідно до ПДР, що призвело до зіткнення з автомобілем Renault Duster.

З двох транспортних засобів найбільше зазнав пошкоджень Daewoo Nexia. Постраждалих немає.