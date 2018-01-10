В Олександрії планують підняти ціну на тепло

Повідомлення про намір здійснити зміну (коригування) діючих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для всіх категорій споживачів, послугу з централізованого опалення було опубліковано на сторінках газети “Вільне слово” сьогодні, 10 січня.

Відповідно до представленої інформації, коригування діючих тарифів обумовлено змінами протягом строку дії тарифів: ціни на електричну енергію за 1 кВт·год з 2,05484 грн. до 2,20313 грн. (без ПДВ у січні 2018 р.) – 7,22% підвищенням прожиткового мінімуму з 1752,25 грн. до 1808,17 грн. (середній за 2018 рік згідно Закону «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 р. №2246-VIII) – 3.19% підвищенням рівня мінімальної заробітної плати з 3200 грн. до 3723 грн. – 16.34%.

“Діючі тарифи на теплову енергію, яку виробляє КП «Теплокомуненерго» встановлені рішеннями виконавчого комітету Олександрійської міської ради в розмірах (з ПДВ): від газових котельних від 27.10.2017р № 682 на теплову енергію для потреб населення – 1374,41 грн. /Гкал, на послугу з централізованого опалення для потреб населення – 1419,11 грн./Гкал, 37,40грн./м2 від 27.10.2017 р. № 683 для потреб бюджетних установ – 1975,87 грн./Гкал для потреб інших споживачів – 1977,16 грн./Гкал від котельних, які працюють з використанням нетрадиційних джерел енергії від 27.10.2017 р. № 683 для потреб бюджетних установ – 1778,28 грн./Гкал” – йдеться у повідомленні.

Зaзнaчaється, що зaувaження тa пропозиції до нового проекту тaрифів можнa подaти протягом 14 днів.