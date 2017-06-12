Нещодавно на одній з вулиць міста Олександрія поліцейські затримали 29-річного чоловіка під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання. Про це повідомляє прес-служба Олександрійського відділу полції.

Як виявилося, правоохоронці зупинили громадянина, який мав при собі ніж, зовні схожий на «Мачете». Крім цього, при собі хлопець мав шприц із рідиною, схожою на наркотичну.

“Чоловіка було запрошено до відділу поліції для надання пояснень із приводу події. Ніж та наркотичну речовину вилучили і направили на експертизу”, – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, триває. Особі загрожує покарання – до 3 років позбавлення волі.