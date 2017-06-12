Про це під час апаратної наради повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко. Так, наразі в області розпочалась підготовка до однієї з наймасштабніших щорічних подій – V Міжнародної агропромислової виставки “AGROEXPO-2017”. Виставка відкриється в Кропивницькому 20 вересня, а заходи триватимуть до 23 вересня.

Посадовець зазначив, що всі учасники та причетні до організації заходу мають активізуватися, адже якщо якомога раніше почати підготовку, виставка вкотре пройде на найвищому рівні.

Як раніше повідомляв Голос Громади, минулого року Олександрію представляли 6 учасників, серед яких: ТОВ «Олександрійська машинобудівна група» та «Завод «Автоштамп»; ТОВ «Лізава»; ПП «Метал-Макс».