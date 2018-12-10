В Олександрії привітали з ювілеєм ветерана Другої світової війни

Минулими вихідними святкував свій ювілей Шевченко Ілля Антонович – почесний громадянин міста Олександрії, колишній старший викладач комунального вищого навчального закладу «Олександрійський педагогічний коледж імені В.О.Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, Заслужений вчитель УРСР, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни.

Повідомляє Голос Громади.

Голова фракції «БПП «Солідарність» Віталій Заріцький від імені народного депутата України Анатолія Кузьменка, очільника Кіровоградської області Сергія Кузьменка, голови Приютівської ОТГ Андрія Коломійцева та місцевого осередку партії «БПП «Солідарність», привітав з 95-річчям ветерана Другої світової війни, вручив подарунки та побажав міцного здоров’я, любові близьких та рідних та многая літа.

Зі свого боку, іменинник та визволитель подякував гостям за увагу. «Завжди приємно, що про тебе пам’ятають. Ще раз дякую, що особисто приїхали привітати», – сказав ювіляр.

