В Олександрії відбудеться чемпіонат з силового екстриму

23-го вересня о 16:00 на центральній площі міста розпочнуться змагання , які на честь Дня народження організовує ГО «Сильна Олександрійщина».

Про це повідомляється у групі ГО ВКонтакті.

До змагання допускаються учасники з усіх регіонів України, які попередньо подали заявку до 22 вересня включно. Кожен із спортсменів повинен мати відповідну спортивну форму.

Спортсмени-чоловіки змагатимуться в таких вправах: лог-ліфт, прогулянка фермера (200, 225, 250 кг), перекидання покришки (270 кг, 6, 8, 10 перекидів), тяга осі Аполлону. Жінки виконуватимуть наступні вправи: прогулянка фермера (2*24 кг на 15 м), перекидання покришки та трак-пул (800 кг на 15 м).

Переможці отримають медалі, сертифікати та подарунки від спонсорів.