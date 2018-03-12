Олександрійців запрошують на театральний фестиваль «ТеАРТ»

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Олександрійський районний будинок культури запрошує усіх бажаючих на Театральний фестиваль «ТеАРТ».

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться 27 березня о 10.30. із показу дитячої лялькової вистави «Казка про дівчинку Нечепурушку» народного аматорського театру Олександрійського районного будинку культури. Режисер–Ольга Косогоренко.

Цікава повчальна історія із інтерактивними іграми та веселощами. Яскраві образи, інтригуючий сюжет та неймовірні пригоди у казковому лісі Нечепурушки зарядять позитивом.

Продовжить театральний вечір 27 березня о 18.00  комедія за мотивами п’єси С. Бєлова «Обрежено! ЛОХОТРОН!» Червонокам’янського народного аматорського театру. Режисер – Наталія Зозулінська.

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Наречений бажає побачити маму своєї нареченої, а та – у в’язниці. Ось наречена і просить одного спритного шахрая зіграти роль її мами. Він сумлінно виконує роль – і тут з’являються справжні тато з мамою …

28 березня о 18.00 акторський тренінг з йогою «Твоя емоційна трансформація» від вчителя йоги, учасника Міжнародних, Всеукраїнських йога фестів Аліни РЕВЕНКО. Пластичний тренінг допоможе зрозуміти  і усвідомити себе, суть дії на сцені. Концентруючи увагу завдяки йогівським вправам контролювати сценічний мандраж. Для участі у тренінгу при собі необхідно мати килимок та зручний одяг.

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29 березня о 16.00 другий показ дитячої лялькової вистави «Казка про дівчинку Нечепурушку» народного аматорського театру Олександрійського районного будинку культури для всіх, хто хотів переглянути і не встиг.

Завершує театральний фестиваль 30 березня о 18.00 Кременчуцький народний студентський театр-студія «Лілея» комедією «Станція» О. Вітра. Режисер – Катерина Сазонова.

Три жінки опиняються на дивній станції, де відбувається щось незвичайне: жодних поїздів, але багато див. Їхні бажання починають здійснюватися, проте не виголошені, а потаємні… Чого хоче жінка? І чи здійснення бажань зробить нас щасливими? Оманливий рай виявляється пасткою, і вибратися з неї майже неможливо… Чи все-таки можливо?

«ТеАРТ» обіцяє бути неповторним та задовольнити смаки олександрійців різних уподобань та віку.

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Вартість квитка 25 грн. Довідки за тел. (066) 1450980.

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