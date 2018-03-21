В Олександрії відкрилася фотовиставка про особливості життя дітей з синдромом Дауна та аутизмом

21 березня в усьому світі відзначають День людини з синдромом Дауна.

У грудні 2011-го року Генеральна Асамблея ООН запропонувала відзначати цей день усім державам і міжнародним організаціям, щоб підвищити рівень інформованості суспільства про синдром і звернути увагу на необхідність поліпшення якості життя та інтеграції у суспільстві людей з ним. Число 21 третього місяця року обрали невипадково: цей синдром — генетична аномалія, пов’язана з наявністю в клітинах людини додаткової третьої хромосоми у 21-ій парі.

З цією ж метою – привернути увагу переважної більшості до інакшості, але ніяк не меншовартості людей із синдромом Дауна – вчора, 20 березня о 16-й годині в олександрійській галереї VashArt, що на вул. Чижевського, 8, відбулося відкриття фотовиставки під назвою «Особливий кадр». На ній представлені роботи авторів Тамарико і О.Омельчука, героями знімків стали діти нашого міста з означеними біологічними особливостями.

Організатор виставки – місцева громадська організація «Серце матері», якій допомагали небайдужі до даної проблеми спонсори. Юлія Левандовська, голова даної організації, у своїй промові надзвичайно тепло, щиро, проникливо і кваліфіковано розповіла присутнім на виставці людям про дуже різні особливості та проблеми життя і співіснування з суспільством цієї категорії дітей та їхніх батьків, що безумовно, стало неабияким відкриттям для людей, котрі не стикались або не звертали уваги на цей аспект повсякдення. До організації «Серце матері» входять 35 матерів 37-ми особливих дітей, вона створена рік тому, але вже встигла провести на всіх можливих рівнях велику і копітку роботу з допомоги адаптації, підтримки та інклюзії цих «сонячних» (як їх ще називають) дітей.

Варто пам’ятати, що генетичний збій у природі дитини може відбутися незалежно від способу життя батьків, їхнього здоров’я, національності, звичок та рівня інтелекту. Щороку в Україні народжується близько 450 таких дітей.

Виставка «Особливий кадр» у галереї VashArt працюватиме до 2 квітня.