За декілька днів олександрійські школярі будуть проходити пробне ЗНО

Вже 24 березня олександрійські школярі будуть проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. З історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов – 31 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

За повідомленням прес-служби Олександрійської міської ради, пробне ЗНО відбуватиметься на базі НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» та НВК «Загальноосвітній навчальний заклад №9 – спеціалізована школа». У кожному закладі підготовлено по 15 тестокласів, залучено 88 педагогічних працівників у якості інструкторів, старших інструкторів і чергових.

У пробних тестуваннях візьмуть участь по 450 випускників 11-х класів закладів міста Олександрії, Олександрійського, Петрівського та Онуфріївського районів.