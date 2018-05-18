В Олександрії затримали «за гарячими слідами» чоловіка, який завдав ножових поранень

Підозрюваного, який завдав тілесних ушкоджень іншому чоловікові в Олександрї затримали “за гарячимим слідами”. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

Так учора, 17 травня, на центральному проспекті міста у ході конфлікту один чоловік наніс декілька ножових поранень своєму опонентові. Для встановлення обставин на місце події виїхали працівники поліції. З’ясувалося, що тілесні ушкодження наніс раніше судимий громадянин, котрий за лічені хвилини встиг забігти до свого знайомого, зняти з себе закривавлений одяг та сховати знаряддя злочину.

Працівники поліції розшукали чоловіка на одній із вулиць, коли той, намагаючись не привертати до себе уваги, повертався до свого помешкання. «Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення особі підозри в скоєному кримінальному правопорушенні», – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.