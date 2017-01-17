Верховна Рада України установила День українського добровольця, який відзначатиметься щорічно 14 березня. Відповідну Постанову підтримали 231 депутат.

«З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Верховна Рада України постановляє установити в Україні День українського добровольця, який відзначати щорічно 14 березня», – йдеться у документі.