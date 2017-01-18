Сьогодні зранку на чоловіка напала зграя бродячих собак. Подія трапилася біля будинку по вулиці Григорія Усика (колишня Червоноармійська), 42. Чоловік при собі тримав сумку та звичайний пакет, який і став, ймовірно, причиною нападу собак.

Завдяки небайдужим перехожим собак вдалося відігнати і чоловік залишився неушкодженим. Проте це не перший випадок в Олександрії нападу четвероногих на жителів міста, адже жодної програми щодо вирішення цієї серйозної проблеми в нашому місті, нажаль, не існує. Кожного дня олександрійці ризикують стати жертвами ось таких нападів собачих зграй.