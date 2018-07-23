Вкотре не знайшлося охочих поставити в школи Олександрійського району меблі

Черговий раз відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації не зміг придбати меблі, зокрема столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи, для шкіл району в кількості 481 одиниця. Причина досить банальна – відсутність охочих взяти участь в торгах. Так, два тендери – в липні та червні не відбулись через вищевказану причину, тому освітянам району, 20 липня, довелося оголошувати третій тендер, кінцевий строк подання пропозицій в якому звершується 8 серпня.

Схожа ситуація в освітян району і зі стільцями для шкіл – перший тендер не відбувся через відсутність пропозицій, а другий, з кінцевим терміном подання пропозицій на аукціон є 8 серпня, оголосили 21 липня.

Зазначимо, що схожа ситуація виникла з тендерами на поставку обладнання для кабінетів хімії Користівської ЗШ, Новопразького та Червонокам’янського НВО. Через відсутність заявок на участь в аукціоні вже було скасовано торги в червні та липня, а наступні призначені на серпень.